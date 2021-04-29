Зангезурский коридор как уникальный мост между Европой и Азией

Применяемая сегодня к некоторым странам политика "двойных стандартов" представляет собой угрозу для устойчивого развития мира. Азербайджан справедливо призывает стран-партнеров объединить усилия для разработки механизмов выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. В то время как в некоторых случаях резолюции ООН выполняются за несколько дней, никаких юридических процедур по выполнению резолюций ООН по карабахскому конфликту так и не было реализовано на протяжении 27 лет.

Об этом Day.Az сказал член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Как отметил депутат, несмотря на окончание конфликта, следы армянского фашизма до сих пор продолжают поражать мировую общественность.

"Победа Азербайджана в 44-дневной войне вынудила Армению подписать акт о капитуляции. Таким образом, армяно-азербайджанский конфликт завершился и ушел в прошлое. Однако по сей день на освобожденных территориях наблюдаются следы армянского фашизма. Все города и села, находящихся на оккупированной армянами территории, были разрушены. Зарубежные эксперты называют город Агдам "Хиросимой Кавказа". Армяне умышленно оскверняли культурные и религиозные памятники Азербайджана. Более 60 мечетей были разрушены и стали местом содержания коров и свиней", - напомнил он.

Парламентарий отметил, что конец оккупации Карабаха создает прочную основу для стремительного развития исторического азербайджанского региона.

"Определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития на ближайшие 10 лет. Среди них устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика; динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество; конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций; большое возвращение на освобожденные от оккупации территории; а также чистая окружающая среда и страна "зеленого роста"", - напомнил депутат.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан хочет обеспечить прочный мир и безопасность в регионе.

"Азербайджан внес весомый вклад в реализацию таких важных региональных проектов, как транспортные коридоры "Восток-Запад", "Север-Юг", "Север-Запад". В настоящее время ведутся работы над Зангезурским транспортным коридором, который станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свои позиции транспортно-логистического центра в Евразии", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов