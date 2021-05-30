В Азербайджане применят новые технологии по производству хлопка

В ближайшие годы в Азербайджане планируется повысить урожайность хлопка за счет применения новых технологий посадки и полива.

Об этом сказал Trend председатель правления ООО MKT İstehsalat Kommersiya Ровшан Гасанов, передает Day.Az.

По его словам, компания наращивает объемы производства каждый год, и это будет продолжаться в ближайшие годы: "Мы также тестируем новые виды семян для повышения урожайности, проводим рекламные кампании, чтобы внедрить широкое использование испытанных семян, а также проверенных технологий посева и систем орошения".

Гасанов подчеркнул, что планируется строительство новых заводов и фабрик по производству хлопка.

"Мы увеличиваем наши производственные мощности и используем новые технологии, предоставляя нашим заводам испытанное производственное оборудование. Естественно, что пандемия оказала негативное влияние на все сектора экономики, в том числе на хлопководство. Мы сведем эти негативные последствия к минимуму благодаря особому вниманию главы государства, субсидиям, предоставляемым сельскохозяйственной отрасли, особым льготам", - сказал Гасанов.

В заключение Гасанов подытожил, что ООО MKT İstehsalat Kommersiya в ближайшие годы продолжит приносить пользу экономике страны, продолжая развитие в сельскохозяйственном секторе.

Отметим, что по итогам января - марта 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО MKT İstehsalat Kommersiya, осуществившее экспорт на 40 миллионов долларов.