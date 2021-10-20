Названы сроки завершения строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы»

Строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" установленной мощностью 200 и 80 мегаватт соответственно планируется завершить к 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете Respublika.

"Успешно реализуются проекты строительства гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы", имеющих большой потенциал для обеспечения устойчивого электроснабжения. Завершено строительство плотин на гидроузлах "Худаферин" и "Гыз Галасы". В настоящее время ведутся переговоры о закупке и установке объектов и оборудования на обеих ГЭС, а также расчет стоимости строительства и размера нанесенного ущерба", - пишет Шахбазов.

Реализация только этих проектов позволит Азербайджану производить 358 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, улучшить орошение территорий общей площадью 252 тысячи гектаров и обеспечить орошение 12 тысяч гектаров новых пахотных земель, отмечается в статье.