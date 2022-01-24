Объем ВВП Азербайджана превысит 100 млрд. манатов

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, по итогам этого года объем номинального ВВП в Азербайджане составит 103 млрд. манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в 2023 году номинальный ВВП составит 101 млрд.манатов, В 2024 году 99 млрд. манатов, а в 2025 году вновь 103 млрд. манатов.

Отметим, по последним прогнозам Международного валютного фонда, объем номинального ВВП в Азербайджане в 2025 году превысит порог в размере 100 млрд. манатов и составит 103,7 млрд. манатов. По прогнозу правительства Азербайджана, номинальный ВВП страны превысит 100 млрд. манатов в 2025 году.