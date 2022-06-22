Утвержден План мероприятий по созданию зоны ”зеленой" энергии в Карабахе

Кабинет министров Азербайджана утвердил "План мероприятий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах".

Как передает Day.Az, в связи с этим в пояснении к распоряжению №357s Кабмина говорится, что распоряжение принято на основании распоряжения №2620 от 3 мая 2021 года Президента Азербайджанской Республики "О мерах в связи с созданием зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана".

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