Созданы все условия для вовлечения женщин-предпринимателей в восстановление Карабаха

Сегодня в Азербайджане созданы все условия для поддержки женщин-предпринимателей и вовлечения их в восстановление Карабаха.

Об этом сказала в среду председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Милли Меджлиса (парламент) Хиджран Гусейнова на азербайджано-узбекском бизнес-форуме женщин-предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Десятки женщин представили свои бизнес-проекты по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Эти проекты были приняты государством", - сказала Гусейнова.

Она также отметила, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне, подтверждением чему является недавний визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан.

"Во время визита были подписаны очень важные документы и в экономической сфере по увеличению товарооборота. Сегодняшний форум также является одним из показателей укрепления отношений между нашими странами", - сказала Гусейнова.