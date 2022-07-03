Турция и Туркменистан прорабатывают три варианта доставки туркменского газа в республику

Туркменистан и Турция разрабатывают три варианта доставки туркменского природного газа в республику. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в ходе визита в Ашхабад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии ТАНАП (Трансанатолийский трубопровод - прим. ТАСС) через Каспийское море, соглашение SWAP или морским путем до трубопровода. Можно сказать, что мы близки к завершению этого процесса", - приводит в субботу его слова агентство Anadolu.

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов 23 февраля провели встречу в Анкаре. Чавушоглу заявил тогда, что власти Турции готовы внести вклад в осуществление поставок газа из Туркменистана в Европу через свою территорию. Вице-премьер Туркменистана Мыратгелди Мередов сообщил, что Евросоюз проявил интерес к строительству Транскаспийского газопровода для поставок туркменского газа в Европу. Этот проект предусматривает поставку 30 млрд кубометров природного газа на европейский рынок ежегодно в течение не менее 30 лет. Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия такого газопровода.