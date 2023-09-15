В Лачине впервые пройдет ярмарка труда

На ярмарке, которая состоится 20 сентября в местности Сейрангях города Лачин, будут представлены 130 вакансий по различным направлениям в 20 предприятиях.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, меры по поддержке занятости жителей, переселенных в Лачинский район по программе Большого возвращения, продолжаются.

Участникам ярмарки также будет предоставлена подробная информация о проектах и мероприятиях, выполняемых Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты.

Ярмарка продлится с 10:00 до 13:00.