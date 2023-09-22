ЕС хочет больше азербайджанского газа

Европа стремится к дальнейшему увеличению поставок газа из Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по климатическим действиям и энергетике Тим Макфи.

"Поставки газа из Азербайджана составили 3 процента импорта ЕС этого ресурса в 2022 году по сравнению с 2 процентами в 2021 году. Мы рассчитываем достичь аналогичного уровня и в этом году. В 2021 году мы импортировали 8,1 милиларда кубометров азербайджанского газа, в то время как в 2022 году мы получили уже 11,3 миллиарда кубометров. Таким образом, рост наблюдается. У нас заключен меморандум о взаимопонимании, который подразумевает увеличение поставок азербайджанского газа до 20 милиларда кубометров к 2027 году, а также более широкое сотрудничество в области возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение пропускной способности Южного газового коридора к 2027 году.