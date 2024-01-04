Еще две европейские страны хотят импортировать азербайджанский газ

Открытие интерконнектора Болгария-Сербия в декабре - одно из важных событий с точки зрения расширения географии экспорта азербайджанского газа.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По его словам, азербайджанский газ еще не дошел до Сербии, хотя об этом уже пишут. Пока что только открылся интерконнектор, заложенный в феврале 2023 года. Сербия начнет получать азербайджанский газ с января этого года.

"Для того, чтобы начались поставки, должны быть утрясены все формальности, принятые в Европе. В любом случае, сдача этого интерконнектора в эксплуатацию является, как сказал, выступая на его открытии Президент Ильхам Алиев, шагом, направленным на расширение географии экспорта азербайджанского газа. Азербайджан из года в год, ежегодно расширяет географию покупателей своего топлива. Если совершить экскурсию с историю экспорта азербайджанского газа, то увидим, что в 2007 году Азербайджан перешел из категории импортеров газа в категорию экспортеров голубого топлива. Первым покупателем нашего газа стала Грузия, затем импортировать наш газ начала Турция. В последний день 2020 года азербайджанский газ пошел в Грецию и Италию. В 2021 году присоединилась Болгария. В 2023 году в число покупателей вошла Румыния. В 2024 году начнет получать наш газ и Венгрия. Сербия уже подписала соглашение о покупке 400 миллионов кубометров газа у Азербайджана. С 2027 года эти объемы планируется увеличить до 1 миллиарда кубометров", - сказал эксперт.

Наш собеседник также отметил, что в списке будущих покупателей значатся и другие страны: Словакия (1 миллиард кубометров) и Албания (700 миллионов кубометров). Коммерческие соглашения еще не подписаны, но уже имеются соответствующие меморандумы и в этом направлении идет работа.

Нестабильность, пережитая энергетическим рынком в связи с геополитическими реалиями, еще продолжается, сказал Ильхам Шабан. Предпринимаются шаги для соединения разорванной цепочки поставок. И интерконнектор Болгария-Сербия, подготовка к импорту азербайджанского газа - составные части этого процесса.

Лейла Таривердиева