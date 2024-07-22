Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,011 маната и составил 1,8533 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 июля
|
1,8408
|
15 июля
|
1,8520
|
9 июля
|
1,8411
|
16 июля
|
1,8517
|
10 июля
|
1,8395
|
17 июля
|
1,8537
|
11 июля
|
1,8422
|
18 июля
|
1,8588
|
12 июля
|
1,8479
|
19 июля
|
1,8505
|
Средний курс за неделю
|
1,8423
|
Средний курс за неделю
|
1,8533
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 и составил 0,0192 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 июля
|
0,0193
|
15 июля
|
0,0193
|
9 июля
|
0,0194
|
16 июля
|
0,0192
|
10 июля
|
0,0194
|
17 июля
|
0,0192
|
11 июля
|
0,0191
|
18 июля
|
0,0192
|
12 июля
|
0,0194
|
19 июля
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0193
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0514 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 июля
|
0,0521
|
15 июля
|
0,0515
|
9 июля
|
0,0520
|
16 июля
|
0,0515
|
10 июля
|
0,0516
|
17 июля
|
0,0514
|
11 июля
|
0,0517
|
18 июля
|
0,0514
|
12 июля
|
0,0515
|
19 июля
|
0,0514
|
Средний курс за неделю
|
0,0518
|
Средний курс за неделю
|
0,0514
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре