Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 8 июля 1,7 15 июля 1,7 9 июля 1,7 16 июля 1,7 10 июля 1,7 17 июля 1,7 11 июля 1,7 18 июля 1,7 12 июля 1,7 19 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,011 маната и составил 1,8533 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 8 июля 1,8408 15 июля 1,8520 9 июля 1,8411 16 июля 1,8517 10 июля 1,8395 17 июля 1,8537 11 июля 1,8422 18 июля 1,8588 12 июля 1,8479 19 июля 1,8505 Средний курс за неделю 1,8423 Средний курс за неделю 1,8533

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 8 июля 0,0193 15 июля 0,0193 9 июля 0,0194 16 июля 0,0192 10 июля 0,0194 17 июля 0,0192 11 июля 0,0191 18 июля 0,0192 12 июля 0,0194 19 июля 0,0192 Средний курс за неделю 0,0193 Средний курс за неделю 0,0192

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0514 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 8 июля 0,0521 15 июля 0,0515 9 июля 0,0520 16 июля 0,0515 10 июля 0,0516 17 июля 0,0514 11 июля 0,0517 18 июля 0,0514 12 июля 0,0515 19 июля 0,0514 Средний курс за неделю 0,0518 Средний курс за неделю 0,0514

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!