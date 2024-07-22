Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

8 июля

1,7

15 июля

1,7

9 июля

1,7

16 июля

1,7

10 июля

1,7

17 июля

1,7

11 июля

1,7

18 июля

1,7

12 июля

1,7

19 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,011 маната и составил 1,8533 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

8 июля

1,8408

15 июля

1,8520

9 июля

1,8411

16 июля

1,8517

10 июля

1,8395

17 июля

1,8537

11 июля

1,8422

18 июля

1,8588

12 июля

1,8479

19 июля

1,8505

Средний курс за неделю

1,8423

Средний курс за неделю

1,8533

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

8 июля

0,0193

15 июля

0,0193

9 июля

0,0194

16 июля

0,0192

10 июля

0,0194

17 июля

0,0192

11 июля

0,0191

18 июля

0,0192

12 июля

0,0194

19 июля

0,0192

Средний курс за неделю

0,0193

Средний курс за неделю

0,0192

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0514 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

8 июля

0,0521

15 июля

0,0515

9 июля

0,0520

16 июля

0,0515

10 июля

0,0516

17 июля

0,0514

11 июля

0,0517

18 июля

0,0514

12 июля

0,0515

19 июля

0,0514

Средний курс за неделю

0,0518

Средний курс за неделю

0,0514

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