Утверждена повестка COP29

Утверждена повестка дня Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по Изменению Климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было объявлено в понедельник президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым на пленарном заседании после открытия конференции.

По каждому пункту повестки дня было проведено отдельное голосование.

Вначале М.Бабаев представил повестку дня.

"Мы будем детально информировать общественность обо всех обсуждениях, проходящих здесь. Все достигнутые соглашения будут освещаться в прессе ежедневно. В повестку включено обсуждение пункта 15", - сказал он.

Затем были выдвинуты кандидаты на членство в Исполнительном комитете РКИК ООН и Киотского протокола. Бабаев предложил завершить консультации по выборам в Исполнительный комитет Киотского протокола и Парижского климатического соглашения до 16 ноября.

В первый день также приняли решения по представителям на Конференции Сторон, по неправительственным организациям, которые не являются членами РКИК ООН, но были предложены для участия в работе Конвенции.