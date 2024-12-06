В Азербайджане обсудили ускорение экономического возрождения Карабаха

В городе Кяльбаджар состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджанской Республики.

Согласно информации, на заседании руководитель рабочей группы, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил реализацию комплексных и целенаправленных инфраструктурных проектов в целях ускорения экономического возрождения, повышения инвестиционной привлекательности освобожденных территорий в рамках "I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением главы государства.

В то же время он отметил, что на территориях продолжается работа по ускорению экономической активности, информированию заинтересованных сторон о применяемых льготах и освобождениях, в том числе субъектов предпринимательства, предоставлению им статуса резидента для пользования льготами и освобождениями и включению их в налоговый учет.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых в Кяльбаджарском районе, проинформировал о возвращении населения на родные земли, благоприятных возможностях для предпринимательской деятельности в Кяльбаджарском районе по различным направлениям, с целью обеспечения занятости, и призвал бизнесменов максимально использовать возможности бизнеса в Кяльбаджаре.

В ходе заседания были обсуждены мероприятия, предусмотренные в рамках реализации Государственной программы на 2025-2026 годы.

После заседания члены рабочей группы по экономическим вопросам на месте ознакомились с созданной в городе Кяльбаджар инфраструктурой и текущими восстановительно-строительными работами.