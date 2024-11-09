Названы наиболее полезные осенью продукты

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, какие продукты считаются наиболее полезными для организма поздней осенью, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль, а также жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

"Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний", - объяснила она.