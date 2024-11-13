Как хранить авокадо, чтобы оно не темнело

Авокадо называют капризным продуктом, поспорить с этим сложно. Плоды быстро теряют привлекательный вид, темнеют и портятся. Как продлить их срок годности?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, зрелое авокадо можно хранить в холодильнике. Самое лучшее место - холодный отсек рядом с морозильной камерой. Главное, чтобы рядом не было источников этилена - газа, при контакте с которым фрукты и овощи быстро перезревают. Его источниками являются яблоки, бананы и картофель.

Если вы успели нарезать авокадо или использовали только одну половинку, то оставшуюся часть требуется убрать в плотно закрывающийся контейнер из стекла. Еще пару дней плод спокойно "проживет".

Но есть и другая проблема: мякоть авокадо стремительно темнеет. О порче это не говорит, но визуально продукт становится непривлекательным. Для сохранения насыщенного зеленого цвета дольки рекомендуется сбрызнуть соком лимона или лайма, а затем завернуть в пищевую пленку.