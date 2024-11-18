Чем полезен гранат и какие болезни лечит

Гранат с давних времен считается символом здоровья, изобилия и долголетия. Этот яркий плод не только привлекает внимание своим вкусом и ароматом, но и обладает множеством полезных свойств. Однако, как и любой продукт, гранат имеет свои противопоказания. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой о полезных свойствах граната и возможном вреде для здоровья, передает Day.Az.

Польза граната для здоровья

Гранат богат витамином C и другими питательными веществами, которые укрепляют иммунную систему и обладают противовоспалительными свойствами, рассказала специалист.

- Его нужно включать в рацион в холодное время года, когда организму требуется больше витаминов и помощь в борьбе с простудными заболеваниями. Также в гранате содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают уровень стресса. Поэтому гранат очень полезен для профилактики различных заболеваний, таких как онкологические и сердечно-сосудистые, - отметила Редина.

Регулярное употребление граната снижает уровень холестерина в крови и артериального давления, заверила диетолог.

- Гранат особенно полезно включать в свой рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот фрукт способствует улучшению кровообращения и тонуса сосудов, предотвращает развитие болезней сердца, снижает артериальное давление, - перечислила эксперт.

Кроме того, гранат содержит пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и помогают предотвратить запоры, добавила специалист.

Потенциальный вред

У некоторых людей может проявиться аллергия на гранат, предупредила Редина. Поэтому при склонности к аллергическим реакциям нужно соблюдать осторожность.

- При аллергии на гранат появляются такие симптомы, как зуд, сыпь, отек, затрудненное дыхание. Однако она проявляется нечасто, - уточнила эксперт.

По словам диетолога, гранат не стоит включать в рацион, если человек принимает лекарственные препараты для разжижения крови. Также его лучше не есть людям с пониженным давлением.

- Еще в гранате содержится большое количество натуральных сахаров. Он может быть потенциально опасным для людей с сахарным диабетом, поэтому им следует контролировать его потребление, - предостерегла Редина.

Кроме того, этот фрукт запрещено употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язва, потому что гранат повышает кислотность желудка, подчеркнула диетолог.