Биолог раскрыл пользу миндаля для здоровья сердца

Миндаль содержит большое количество насыщенных жиров, аминокислот и минералов, благодаря чему его потребление способствует оптимальной работе сердца и сосудов.

Специалист добавил, что потребление миндаля также поможет нормализовать гормональный фон, улучшить состояние кожи, ногтей и волос. При этом Наполов рекомендует потреблять не более 30 грамм ореха в сутки. Если превысить этот объем, то, по словам биолога, продукт может нанести вред здоровью, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Нежелательно употребление миндаля детьми до трех лет - он может вызвать тошноту, рвоту, вздутие и боли в животе. Уникален миндаль тем, что сочетается практически с любыми продуктами. Хранить его следует в сухом, прохладном, защищенном от света месте", - сказал Наполов.