Найдена молекула, которая может имитировать эффект диеты без чувства голода

Китайские ученые выяснили, что молекула литохолевой кислоты имитирует эффект ограничения калорий и способствует продлению срока жизни. Работа опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограничение калорийности - это один из самых известных способов похудения, который также способствует увеличению продолжительности жизни. Однако такой режим питания может быть трудно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за чувства голода. Недавно группа ученых сделала открытие, которое может изменить ситуацию. Исследования показали, что литохолевая кислота, вырабатываемая бактериями кишечника, способна воспроизводить положительные эффекты от диетического питания у животных, при этом не вызывая чувства голода.

В ходе эксперимента с мышами, которым давали воду с добавлением литохолевой кислоты, исследователи обнаружили улучшение обмена веществ, повышение чувствительности к инсулину, а также улучшение функции митохондрий - органелл клеток, вырабатывающих энергию. Мыши, получавшие эту молекулу, показывали лучшие результаты в физических тестах, например, они бегали дальше и дольше, чем контрольная группа.

Летучие мыши и нематоды, получавшие литохолевую кислоту, также прожили дольше - на 7-10% и более 20% соответственно. Однако для мышей эффект увеличения продолжительности жизни был менее выраженным. Тем не менее, ученые утверждают, что литохолевая кислота может имитировать многие положительные эффекты от ограничения калорий.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение воздействия литохолевой кислоты на различные виды млекопитающих, включая обезьян. Однако, они предупреждают, что пока рано говорить о возможности применения вещества для лечения людей, и необходимы дополнительные испытания.