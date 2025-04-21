Раскрыта опасность употребления сладких напитков

Ученые выяснили, что выбор напитков может быть связан с риском развития депрессии и тревожности. Исследование провели специалисты из китайского Медицинского университета Вэньчжоу, его результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ основан на данных 188 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. За ними наблюдали в среднем 11 лет и изучали, как потребление разных напитков связано с новыми случаями депрессии и тревожности.

У людей младше 60 лет регулярное употребление сладких напитков увеличивало риск депрессии: на 14 процентов - у тех, кто пил газировку и соки с сахаром, и на 23 процента - у тех, кто выбирал напитки с искусственными подсластителями. А вот у тех, кто пил свежие фруктовые и овощные соки или кофе, наоборот, риск был ниже - на 19 и 12 процентов соответственно.

У пожилых людей связи между сладкими напитками и психическим здоровьем не нашли. Но кофе и соки по-прежнему были полезны - они снижали риск и депрессии, и тревожности.

Исследователи отдельно посмотрели, что будет, если заменить один напиток на другой. Так, переход с газировки на сок снижал риск депрессии на 16 процентов.

Ученые подчеркивают: их выводы не доказывают, что именно напитки вызывают или предотвращают болезни. Но результаты подтверждают, что даже мелкие изменения в питании могут повлиять на психическое здоровье.