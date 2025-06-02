Как резать лук без слез?

Американские ученые из Корнеллского университета раскрыли секрет, который поможет нарезать лук без раздражения глаз. Оказалось, все дело в остроте ножа и скорости резки. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При нарезке лука выделяется вещество син-пропантиаль-S-оксид - именно оно раздражает слизистую глаз. Однако, как выяснили ученые, интенсивность "атаки" на органы зрения зависит не только от химии, но и от механики процесса.

Чтобы детально изучить процесс, специалисты создали специальную установку - гильотину с разными ножами. Лук покрывали краской, чтобы лучше видеть разбрызгивание сока. Видеосъемка и электронная микроскопия позволили зафиксировать, как лезвие взаимодействует с луком при разных условиях.

Как показал анализ, использование тупого ножа не разрезает, а давит лук, из-за чего слои деформируются и "выстреливают" соком в воздух.

Высокая скорость резки увеличивает количество брызг, которые, к тому же, дробятся на мелкие капли и дольше остаются в воздухе.

По словам ученых, для резки лука без слез нужно выбирать максимально острое лезвие и действовать без спешки. Это значительно снизит количество летучих раздражителей.