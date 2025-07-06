Врач назвала допустимую порцию черешни в день

Оптимальная доза черешни в день составляет 200-300 граммов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, данную норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение всего дня, заявила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

"Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200-300 граммов черешни в день, это примерно 1,5-2 стакана без косточек", - отметила она.

По словам Тен, нужно начинать с меньших порций по 50-100 граммов, особенно если человек раньше ел черешню или у него чувствительный желудок.