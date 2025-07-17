Ученые нашли в мозге выключатель аппетита

Ученые из Института Макса Планка обнаружили у мышей сеть нейронов, которая буквально "выключает" чувство голода - сразу после того, как животное почувствует запах еды. Но у мышей с ожирением этот механизм не работает. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи нашли новую группу нервных клеток в медиальной перегородке мозга, которая напрямую связана с обонятельной луковицей - первым узлом обработки запахов. Как только мышь улавливает аромат еды, нейроны активируются и вызывают ощущение насыщения. При этом сами по себе вкусы и запахи, не связанные с едой, эту реакцию не вызывают.

"Скорее всего, это эволюционный механизм, - объяснил автор исследования Янис Булк. - В дикой природе мышь, которая ест быстро и уходит, имеет больше шансов не попасться хищнику".

Но у мышей с ожирением этот механизм отключен: запах еды не вызывает активации нейронов, и они продолжают есть в обычном объеме. Исследователи отмечают, что ожирение само по себе может нарушать работу обонятельной системы - включая и новую группу нейронов.

У человека эти нейроны тоже есть. Более того, некоторые исследования показывают, что определенные запахи перед едой снижают аппетит - но только у стройных. У полных людей запахи, наоборот, усиливают чувство голода. Новое открытие может объяснить, почему.

"Теперь мы знаем, что обоняние играет ключевую роль в регуляции аппетита. И если у одних людей запах еды вызывает сытость, а у других - нет, это значит, что подход к профилактике переедания должен быть индивидуальным", - добавила Софи Стекюлорум, руководитель исследования.