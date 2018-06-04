СМИ: Facebook сливает данные пользователей производителям смартфонов

4 июня 2018 09:11

Компания Facebook предоставляет доступ к личным данным пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных электронных устройств. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, соцсеть в течении последних десяти лет заключила множество соглашений с крупными производителями электронных устройств, которые позволяют компаниям получить доступ к данным пользователей Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, эти соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга правил защиты данных пользователей.

При этом, по мнению экспертов, производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей Facebook, но и их друзей.

Ранее Цукерберг выступил в сенате США на фоне крупного скандала с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.

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