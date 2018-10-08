Audi подозревают в мошенничестве для получения лицензий

Прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении автопроизводителя Audi, которого подозревают в подделке идентификационных номеров транспортных средств и протоколов тестов, чтобы получить разрешение на эксплуатацию своих автомобилей в Южной Корее. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на сведения, содержащиеся во внутреннем документе компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, автоконцерн целенаправленно в течение нескольких лет предоставлял южнокорейским властям ложные сведения, касающиеся данных о выбросах вредных веществ и расходе топлива. Audi манипулировал данными тестов, чтобы автомобили соответствовали требованиям законодательства Южной Кореи. Чтобы обман не раскрылся, в 18 случаях в протоколы тестов были внесены ложные идентификационные номера транспортных средств. Согласно внутреннему документу компании, подделкой тестовых протоколов с 2013 года занимались сотрудники на заводах в Ингольштадте и Неккарзульме.

Сообщается, что расследование ведется в отношении трех сотрудников Audi, никто из них не является нынешним или прежним членом правления. Издание отмечает, что автопроизводитель также ведет внутреннее расследование с 2016 года, но по собственной инициативе не передал данные прокуратуре. Документы, которые привели к новому расследованию прокуратуры, попали в руки правоохранителей лишь в марте 2017 года в результате обыска в связи с "дизельным скандалом" в центральном офисе Audi в Ингольштадте.

Подчеркивается, что в рассылке отчета по результатам внутренней проверки, датированном 14 июля 2016 года, на перовом месте стоит бывший глава правления Audi Руперт Штадлер, а за ним идут имена других менеджеров. Как сообщили изданию в Audi, внутреннее расследование копании по этому поводу еще не окончено.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Volkswagen расторгнул договор с главой правления Audi Рупертом Штадлером, который находится под стражей в связи с "дизельным скандалом".

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook