Опасная уязвимость в архиваторе файлов WinRAR позволила хакерам автоматически запускать вредоносный код каждый раз при загрузке системы. Об этом сообщается в отчете компании Check Point, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уязвимость присутствовала в программе почти 20 лет и угрожала более чем 500 миллионам пользователей. Проблема связана с библиотекой UNACEV2.DLL, которая используется в работе с файлами расширения ACE. Воспользовавшись ею, злоумышленники могут сами назначить место, куда будет распакован определенный архив.

В случае, если жертва открывала поддельный файл с вредной программой, преступники могли навсегда установить на устройство опасное ПО.

В начале 2019 года разработчики архиватора WinRAR устранили найденную проблему и обновили программу. Они порекомендовали всем пользователям загрузить ее исправленный вариант.