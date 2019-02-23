В WinRAR обнаружили существовавшую почти 20 лет опасную уязвимость
Опасная уязвимость в архиваторе файлов WinRAR позволила хакерам автоматически запускать вредоносный код каждый раз при загрузке системы. Об этом сообщается в отчете компании Check Point, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уязвимость присутствовала в программе почти 20 лет и угрожала более чем 500 миллионам пользователей. Проблема связана с библиотекой UNACEV2.DLL, которая используется в работе с файлами расширения ACE. Воспользовавшись ею, злоумышленники могут сами назначить место, куда будет распакован определенный архив.
В случае, если жертва открывала поддельный файл с вредной программой, преступники могли навсегда установить на устройство опасное ПО.
В начале 2019 года разработчики архиватора WinRAR устранили найденную проблему и обновили программу. Они порекомендовали всем пользователям загрузить ее исправленный вариант.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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