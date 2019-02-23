Конфиденциальная переписка Марка Цукерберга попала в сеть
23 февраля 2019 11:33 223
Конфиденциальная переписка руководителей компании Facebook по электронной почте попала в сеть. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.
В издании подчеркнули, что речь идет, в том числе, об основателе соцсети Марке Цукерберге.
Как отмечается, в пятницу, 22 февраля, на ресурсе GitHub были размещены около 60 страниц материалов по судебному процессу между Facebook и Six4Three. Среди них были и электронные письма руководства компании, в которых они обсуждают сбои в работе с соцсети.
Подчеркивается, что газета на данный момент не смогла самостоятельно подтвердить подлинность этих документов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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