Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, выпустила обновленную версию раскладушки 2720 Flip. Презентация состоялась в рамках конференции IFA, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телефон имеет 2,8-дюймовый экран и работает на операционной системе KaiOS. На устройство предустановлены поиск, карты, голосовой ассистент от Google, YouTube, Facebook и WhatsApp. На внешней стороне телефона также установлен 1,3-дюймовый экран, на котором может отображаться имя звонящего и другая информация.

Производитель заявляет, что от одного заряда новая Nokia 2720 Flip проработает 27 дней. У него имеется поддержка двух SIM-карт, 4G и работы в качестве точки доступа.

Продажи Nokia 2720 Flip начнутся в сентябре 2019 года в черном и сером цветах. Стоимость составит 90 евро.

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