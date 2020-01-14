https://news.day.az/hitech/1193981.html Назван самый прочный смартфон

Назван самый прочный смартфон

Технологии, 14 января 2020 17:10 341

Блогер Зак Нельсон (Zach Nelson), известный под ником JerryRigEverything, составил рейтинг самых прочных смартфонов ушедшего года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым прочным аппаратом 2019 года Нельсон назвал Google Pixel 3a. Блогер отметил, что девайс имеет надежный пластиковый корпус и очень легко разбирается. В частности, дисплей девайса держится на нескольких винтах, а не на клее, как во многих других смартфонах. Против аппарата Google Нельсон выставил Redmi Note 7, который ломался даже при небольшом физическом воздействии.

Худшим с точки зрения ремонтопригодности Нельсон назвал Royole Flexpai, который не рассчитан на постороннее вмешательство из-за складного экрана. Нельсон отдельно упомянул новую линейку смартфонов Apple. По мнению видеоблогера, iPhone все еще сложно починить в кустарных условиях, а ремонт в сервисных центрах Apple обходится очень дорого.

Самым инновационным смартфоном был назван аппарат с двумя дисплеями Nubia Z20, самым аккуратным с точки зрения расположения внутренних компонентов - девайс с выпадающей камерой Samsung Galaxy A80.

В конце декабря издание Engadget огласило список самых неудачных гаджетов года. В него вошли складной смартфон Samsung Galaxy Fold, ноутбук Microsoft Surface Pro X и провалившийся в продаже из-за санкций Huawei Mate 30 Pro.

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