Защищенный кабель для iPhone 12 показали крупным планом

Первая информация о выпуске компанией Apple обновленного кабеля Lightning появилась в сети ещё летом, когда были опубликованы его первые неофициальные изображения.

Как передает Day.Az со ссылкой на 4pda, недавно слухи о появлении "бронированного" аксессуара для грядущих моделей iPhone получили ещё одно подтверждение в виде качественных фотографий, демонстрирующих новинку со всех сторон.

В Twitter-блоге инсайдера под ником Mr.white (@laobaiTD) появились сразу несколько снимков ещё не представленного фирменного зарядного кабеля Apple. Фотографии подтверждают предыдущие заявления информаторов об оснащении новинки разъёмом USB Type-C вместо используемого в старых версиях аксессуаров USB Type-A.

Ожидается, что усиленная оплётка кабеля будет гораздо более долговечной сравнительно с полимерной, используемой Apple на протяжении последних лет. Кроме того, судя по снимку, кабель в тканевой оплётке соединён с разъёмом внушительной пластиковой втулкой, делающей аксессуар более стойким к излому во время эксплуатации.

По данным сетевых источников, iPhone 12 станет первым смартфоном Apple, который не будет комплектоваться блоком питания и стандартными наушниками - в коробку со смартфоном компания добавит только зарядный провод.