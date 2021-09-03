Авторы Twitter могут настроить свои сообщения так, чтобы они были доступны только "суперподписчикам", и твиты будут отображаться в ленте только этих подписчиков. Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Новую функцию компания анонсировала в феврале. Сейчас она доступна только на iOS и для ограниченного числа пользователей из США, которые подали заявку для участия в тесте. Twitter запустит функцию в других странах и на Android в ближайшие недели.

Пользователи могут взимать с подписчиков $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц, платежи обрабатываются через Stripe. Автором "суперподписки" могут стать пользователи из США не моложе 18 лет, у которых больше 10 тысяч читателей.