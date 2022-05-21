Названа самая популярная версия Android
Android 11 стала самой распространенной версией операционной системы Google. Об этом сообщил новостной портал PhoneArena. По данным на май 2022 года, Android 11 установлена на 28,3% смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За полгода популярность Android 11 выросла лишь на 2,1% - осенью 2021 года ее использовали 26,2% пользователей ОС. Тогда самой популярной Android была "десятка" - Android 10 была установлена на 26,5% смартфонов, в мае 2022 года ее популярность снизилась до 23,9%.
Далее следует Android 9 Pie с долей рынка 16,2%, Android 8-8.1 Oreo с 11,6% и более ранние версии операционной системы. Данных о Android 12, которая вышла недавно, в отчете не представлено.
По данным портала, новые версии Android распространяются гораздо медленнее iOS, так как производителям смартфонов приходится ее адаптировать под собственные устройства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре