Азербайджан может стать ИКТ-хабом в регионе Южного Кавказа

Источник: Агентство международной информации Trend

В Азербайджане первый всплеск роста стартап-проектов начался в 2013 году.

Об этом сказал в интервью Trend советник руководителя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Агагусейн Ахмедов, передает Day.Az.

По его словам, в этот же период в стране начались проводиться активные мероприятия по развитию и поддержке стартапов.

"Начиная с 2018 года, стали проводиться соответствующие реформы на законодательном уровне. В свою очередь, наше агентство инноваций и цифрового развития начиная с 2022 года взяло курс на создание необходимой инфраструктуры и разработку способов поддержки этой экосистемы. Наша поддержка стартап-среды заключается в финансовой, технической и технологической, инфраструктурной, законодательной поддержке, передаче знаний и экспертизе, а также в налаживании связи между стартаперами и соответствующими структурами. Наша поддержка направлена на развитие сотрудничества игроков стартап-экосистемы, а также это поддержка в создании новых продуктов и услуг. Другим приоритетным направлением деятельности агентства является развитие кадрового потенциала, то есть ИТ-специалистов. Это необходимо для долгосрочного развития стартап-экосистемы Азербайджана. Например, агентство в нынешнем году поддержало обучение 800 студентов в области информационных технологий, а в 2023 году это число планируется довести до двух тысяч человек. Мы считаем, что чем больше людей будет привлечено в сектор ИТ, тем больше потенциал этих студентов трудоустроиться и создать новые инновационные компании", - сказал он.

Ахмедов также отметил, что агентство ведет работу по привлечению в страну иностранных инвесторов.

"В рамках проводимых нами мероприятий мы наблюдаем большой поток инвесторов, которые периодически посещают нашу страну, знакомятся с нашими проектами. По предварительным данным, за последние 2-3 года в стартапы в Азербайджане ежегодно инвестируют порядка одного миллиона долларов. Мы продолжаем вести активные переговоры по привлечению в страну потенциальных инвесторов", - сказал советник руководителя агентства.

Также он отметил, что в стране ведутся работы по созданию системы льгот и привилегий для местных ИТ-компаний.

"Есть несколько факторов, которые влияют на то, что азербайджанские стартапы регистрируют свои компании в иностранных юрисдикциях. В первую очередь это исходит из совокупности льгот и привилегий, предоставляемых той или иной страной. Компании, которые регистрируются в американском штате Делавэр, или на Каймановых островах и в Сингапуре, имеют больше шансов привлечь американские и европейские инвестиции. Если рассмотреть случай с регистрацией компании в Азербайджане, организация сначала будет осваивать местный рынок, и в случае успеха, будет нацелена на выход на международные рынки. Соответственно, чтобы выйти, например, на американский рынок и привлечь американские инвестиции, необходимо, чтобы компания была зарегистрирована в знакомых для этих инвесторов юрисдикциях. Исходя из всего этого, в Азербайджане Агентство инноваций совместно с другими госорганами ведет работы по созданию системы льгот и привилегий для местных ИТ-компаний и еще более благоприятной среды для иностранных инвесторов. С другой стороны, выход стартап-проекта за пределы страны, где он был создан, может быть связан с тем, что проект не может дальше развиваться, так как он уже полностью охватил этот рынок. Безусловно, и в этом направлении нами ведутся работы: анализируем рынок, инструменты создания спроса на технологии, например, в аэрокосмической, нефтегазовой, финансовой и других сферах. Планируется создание тех самых элементов и условий, которые приведут к тому, что в Азербайджане вырастет число регистрации ИТ-компаний и прямых иностранных инвестиций", - подчеркнул Ахмедов.

По его мнению, Азербайджан может стать ИКТ-хабом в регионе Южного Кавказа.

"Стратегия развития Азербайджана до 2026 года предусматривает развитие ИТ-инфраструктуры страны. Наше агентство совместно с другими госорганами ведет в этом направлении соответствующую работу. В частности, ведется работа по обучению ИТ-специалистов, инвестированию в проекты, по поддержке этой экосистемы. Кроме того, проводится деятельность по привлечению в Азербайджан международного опыта и экспертизы. Также создаются условия по релокации иностранных компаний в Азербайджан. Наша страна будет привлекательной страной для переезда и обоснования здесь иностранных компаний и специалистов в данной сфере", - отметил Ахмедов.

Также он сказал, что осенью 2022 года в Азербайджане ожидается запуск венчурного фонда.

"Проект практически завершен и в ближайшее время ожидается его запуск. Участниками венчурного фонда являются наше агентство, PASHA Holding и несколько частных инвесторов", - добавил Ахмедов.