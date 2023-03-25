Минобороны Британии продолжило использовать TikTok, несмотря на запрет

Министерство обороны Британии продолжает пользоваться китайской социальной сетью TikTok, несмотря на запрет для должностных лиц использовать приложение на служебных устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении главы оборонного ведомства Бена Уоллеса, опубликованном на сайте британского парламента.

"Учетная запись министерства обороны в TikTok используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединенного Королевства, в том числе нашей работе по подготовке украинских солдат", - заявил Уоллес.

Отмечается, что у ведомства есть безопасный способ публиковать контент на канале ведомства в TikTok.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Оттаве заявил, что решение канадского кабмина касательно запрета использования китайской соцсети TikTok на служебных мобильных устройствах обосновано соображениями безопасности.

До этого военнослужащим Специальной авиадесантной службы в составе сухопутных войск Великобритании запретили пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу возможного шпионажа