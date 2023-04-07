Дочь Стива Джобса изменила мнение об iPhone

Дочь основателя Apple Стива Джобса охарактеризовала смартфоны серии iPhone 14. Об этом сообщает издание The Strategist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с медиа Ева Джобс перечислила вещи, без которых, по ее словам, не может жить. В списке оказался смартфон iPhone 14, созданный компанией, которая была основана ее отцом. "Я буду краткой. Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна", - заявила Джобс.

По словам журналистов издания Insider, Ева Джобс могла изменить мнение об устройстве. В начале сентября 24-летняя девушка опубликовала в своих соцсетях мем, высмеивающий серию девайсов iPhone 14, - тот факт, что новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.

Ева Джобс также призналась в интервью, что аппараты Apple изменили ее жизнь. "Проще говоря, мне кажется, что это гениально", - подчеркнула Джобс.