Раскрыты все продукты Apple на WWDC

Компания Apple запланировала представить на июньском мероприятии WWDC 2023 несколько новых гаджетов. Об этом в своем Twitter заявил журналист Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватель Bloomberg и авторитетный инсайдер отметил, что американская компания намерена представить на WWDC гарнитуру смешанной реальности (MR) и новые компьютеры. Из раскрытых данных Гурмана следует, что главным релизом презентации окажется новый шлем виртуальной и дополненной реальности.

Также специалист отметил, что Apple анонсирует новые компьютеры Mac. Этими девайсами могут оказаться ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, настольные компьютеры iMac, Mac Pro и Mac Studio. В заключении компания представит новые версии фирменных операционных систем - iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS.

Кроме того, Марк Гурман рассказал, что основная часть презентации окажется одной из самых продолжительных за всю историю публичных мероприятий Apple. По оценкам специалиста, она "легко превысит два часа".