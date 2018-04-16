Теневые профили: Марк Цукерберг признался, что Facebook собирала данные о людях

В Комитете по энергетике и торговле Конгресса США прошел очередной этап слушаний по делу об утечке персональных данных из Facebook. Цукерберг признался, что Facebook создает "теневые профили" людей, которые не являются пользователями и никогда не давали разрешения на обработку персональных данных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Forbes, Марк Цукерберг заявил, что Facebook Inc. собирает информацию об интернет-пользователях, которые не зарегистрированы в качестве пользователей соцсети. Он признал, что об этом никогда официально не говорилось.

В ответ на вопрос сенатора-демократа Бен Луяна о теневых профилях Цукерберг ответил: "Мы собираем данные о лицах, которые не зарегистрированы на Facebook в целях безопасности".

Луян отметил, что, несмотря на заявления Марка Цукерберга о том, что все пользователи контролируют свои данные, социальная сеть собирает данные о людях, которые даже не являются пользователями Facebook и никогда не подписывали соглашения о конфиденциальности.

Цукерберг сказал, что таким образом Facebook пытается защитить своих пользователей от злонамеренного сбора публичной информации (например, имен) и создания фейковых аккаунтов с использованием этих данных. "Нам нужно знать, когда кто-то пытается неоднократно обращаться к нашим услугам", - сказал он.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook