Советы о здоровье, которым стыдно верить

С детства нам дают советы о том, как сохранить здоровье: чистить зубы дважды в день, не ходить босиком по холодному полу и ни в коем случае не мочить Манту. Но всему ли стоит верить? Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о том, какие установки давно пора выкинуть из головы.

Не мочить Манту

Это, наверно, самое любимое. Помните, как в детстве, принимая душ, мы поднимали руку с прививкой как можно выше и тщательно следили за тем, чтобы ни одна капелька воды не попала на красное пятнышко? Да и сейчас многие родители строго за этим следят. На самом деле, на результат прививки контакт с водой совершенно никак не влияет. Вещество, которое является ответственным за реакцию Манту, вводится довольно глубоко, поэтому вода с ним контакта иметь просто не может. А вот тереть, чесать или травмировать место прививки не стоит.

Не читать в темноте

Наверно, всем книголюбам, с трудом отрывающимся от прочтения любимых произведений, родители говорили о том, что если читать в темноте, то зрение непременно испортится.

Конечно, в полумраке не стоит перелистывать страницы или проверять ленту в соцсети на смартфоне, но на остроту зрения это никак не влияет. Стараясь сфокусировать взгляд на строчках в не слишком освещенном помещении, мы начинаем чаще моргать, что приводит к иссушению оболочки глаза. Это не слишком хорошо, но зрение из-за этого не портится.

Порезы необходимо промывать перекисью

Часто можно встретить утверждение, что перекись отлично помогает в заживлении ран. На самом же деле это вовсе не так. Да и расхваленные антисептические свойства препарата современные ученые ставят под сомнение. Безусловно, перекись водорода может обеззаразить рану, но лишь на очень короткий срок: ферменты бактерий крайне быстро этот эффект нейтрализуют. Лучше воспользоваться другими антисептиками.

Противовирусные препараты спасают от простуды

На самом деле вирусы обладают отличной способностью мутировать, чем прекрасно пользуются. Поэтому не факт, что препарат, который вам помог однажды, спасет вас от болезни и в следующий раз. А уж если болезнь вызвана инфекцией, противовирусные вообще никак вам не помогут, придется делать ставку на антибиотики.