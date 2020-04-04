10 привычек, повышающих вероятность заразиться коронавирусом

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, заставила людей пересмотреть отношение ко многим вещам.

То, что ранее казалось естественным и безобидным, например, рукопожатия и объятия, стало нежелательным и даже опасным. Но эксперты в области эпидемиологии считают, что как бы мы ни старались, почти каждый из нас допускает ошибки, повышающие вероятность заражения инфекцией COVID-19. От каких привычек нужно избавиться, чтобы снизить риск заболеть?

Курение

Эта привычка, сама по себе очень вредная, во время эпидемии становится дополнительным фактором риска. Связь между курением и риском заражения изучена недостаточно хорошо, но есть абсолютно достоверная информация, что у курильщиков заболевание проходит в более острой форме.

В самый разгар эпидемии в Китае ученые проанализировали течение болезни более чем у 1000 пациентов и установили, что среди тех, у кого недуг протекал в тяжелой форме курил каждый четвертый, а среди "легких" больных - только каждый десятый. Любители "подымить" имеют более высокие шансы оказаться в реанимации.

Привычка грызть ногти

Те, кто грызут ногти, касаются руками слизистой. Совершенно очевидно, что это один из наиболее верных способов занести в организм коварный коронавирус. При этом шансы растут не только у тех, кто предается этой привычке вне дома, но и у любителей грызть ногти дома.

Даже если вы прилагаете максимум усилий к дезинфекции, инфекция COVID-19 может оказаться на наиболее проблемных поверхностях вашего жилища - на дверных ручках, гаджетах, компьютерной клавиатуре, одежде. Попадание коронавируса в организм более вероятно у тех, кто тянет руки в рот.

Прикосновения к лицу

Привычка задумчиво потирать подбородок или подпирать голову рукой может сыграть с вами плохую шутку. Неосознанные движения, которые мы проделываем каждый час несколько раз, помогают коронавирусу проникнуть в наш организм.

Вы можете случайно занести инфекцию на слизистые, а в этом случае заражение почти гарантировано. Поэтому стоит задаться целью и, наконец, избавиться от привычки без необходимости прикасаться к лицу, которая в последнее время превратилась во вредную.

Несоблюдение правил личной гигиены

Специалисты ВОЗ продолжают настаивать на том, что тщательное мытье рук с мылом и дезинфекция их спиртосодержащим антисептиком - обязательная часть профилактических мероприятий во время эпидемии COVID-19.

Несмотря на то что коронавирус передается воздушно-капельным путем, он легко оседает на поверхности и может жить на них до 4 суток. Прикосновение к поручню в общественном транспорте, кнопке лифта или дверной ручке может стать причиной попадания инфекции на кожу рук, а с нее на слизистые. Поэтому сейчас очень важно как можно чаще и тщательнее мыть руки, особенно после посещения общественных мест.

Беспечное отношение к своему здоровью

Многие из нас привыкли игнорировать признаки простуды и при отсутствии высокой температуры продолжать как ни в чем не бывало ходить на работу. Сегодня такая беспечность ставит под угрозу не только ваше здоровье и жизнь - оно касается всех окружающих вас людей.

Если вы ощущаете недомогание - оставайтесь дома и постарайтесь максимально сузить круг вашего общения. Слабость, жар и сухой кашель - это не обязательно признаки опасной болезни, но важный повод позвонить семейному врачу или на горячую линию по вопросам коронавируса.

Постоянное сидение в интернете

Человеческий мозг устроен таким образом, что на негативную информацию мы реагируем гораздо острее, чем на положительную. Согласитесь, что в последнее время плохих новостей столько, что интернет просто в них тонет. Результатом постоянного мониторинга новостных сайтов и соцсетей в такой ситуации может стать хронический стресс.

Учеными давно уже доказано, что организм человека, находящегося в стрессовом состоянии, имеет сниженный иммунитет и более подвержен атакам всевозможных инфекций. Сегодня как раз такая ситуация, когда сопротивляемость организма болезням очень важна, поэтому старайтесь защитить себя от сетевого негатива.

"Зависание" в смартфоне

Смартфон сегодня - это не только источник дурных новостей (см. предыдущий пункт), но и непосредственная угроза заражения. На корпусе гаджета с удовольствием селятся микроорганизмы, среди которых найдется место и коронавирусу.

Смартфон, который побывал на улице, а особенно в транспорте или магазине, даже теоретически не может остаться чистым, если вы хотя бы раз брали его в руки. Вы можете самым тщательным образом помыть руки, но все ваши усилия будут тщетны, если вы не обработаете при этом и ваш смартфон. Старайтесь как можно реже пользоваться мобильными устройствами на улице и заведите полезную привычку их дезинфицировать.

Посещение магазинов

Хождение по магазинам подвергает вас риску заразиться, причем опасных факторов здесь будет целых два. Первый - это значительное количество людей рядом с вами, среди которых вполне может оказаться носитель инфекции. Второй - это обилие всевозможных предметов, к которым прикасалось множество людей.

Бесцельное хождение по магазинам сегодня превратилось в экстремальное развлечение. Удовольствие от шопинга ни в коем случае не оправдывает тот риск, которому вы подвергаете себя и своих близких. Постарайтесь приходить в магазины только с конкретной целью и проводить там как можно меньше времени. Идеальный вариант во время карантина - доставка продуктов на дом, которую сегодня предлагают почти все торговые точки.

Отказ от сна

Сейчас, когда многие находятся в вынужденном отпуске или работают из дома, вопрос режима понемногу теряет свою актуальность. Мы допоздна засиживаемся за компьютером, смотри по ночам любимые сериалы и наверстываем упущенное рабочее время, когда положено отдыхать.

Неоспоримым фактом можно считать то, что люди, которые не высыпаются, более подвержены заболеванию респираторными вирусными инфекциями, а значит и COVID-19. Более того, привыкшие мало спать пациенты гораздо медленнее выздоравливают и имеют больше шансов получить серьезные осложнения. Сон в течение 8 часов - отличный способ укрепить свой организм в борьбе с коронавирусом.

Контакт с другими людьми

Как мы уже говорили, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Это значит, что вероятнее всего заразиться им от другого человека при общении или просто находясь рядом. Поэтому как бы вы хорошо ни относились к своим знакомым, старайтесь при встрече держать дистанцию как минимум метр.

Не стоит забывать, что ВОЗ предупреждает о том, что больной коронавирусом не обязательно чихает и кашляет - у многих болезнь проходит без симптомов. Кроме этого, распространять вирус могут люди, которые еще не имеют явных признаков заболевания и не знают о проблемах со здоровьем.