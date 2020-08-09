Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом
Облегчить состояние больного коронавирусом сейчас могут только антитела, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он назвал слухами сообщения о том, что ряд продуктов может облегчить состояние больного. По его словам, речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.
Гинцбург пояснил, что вакцина работает профилактически, а антитела - терапевтически, то есть когда человек уже заболел. "Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые", - заметил он.
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