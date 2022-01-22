Названо число мутаций "омикрона"

"Омикрон" имеет более 50 мутаций по сравнению с изначальным штаммом коронавируса. Это позволяет ему быстрее проникать в клетки организма, а также сокращает инкубационный период, рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эксперт пояснил: более 30 мутаций приходятся на S-белок коронавируса - это те самые "шипы", которыми покрыт вирион. Более десятка мутаций приходятся на "фрагмент-хищник", посредством которого вирус взаимодействует с клетками организма.

"Часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации, - отметил ученый. - По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку".

Из-за этого сократился инкубационный период. В случае с "омикроном" он оставляет три дня - против пяти дней у исходного уханьского вируса и четырех с половиной дней у "дельты".

"Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", - указал Тоневицкий.

Ученые уже выяснили, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее "дельты", он более заразен, но реже приводит к тяжелому течению болезни. По последним данным, из 85 российских регионов только 22 не затронуты "омикроном".