Онколог назвал «главного врага рака»

Чем раньше врачи обнаружат рак, тем больше шансов его вылечить, заявил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает Day.Az.

Он заметил, что не видел никого, кто бы вылечился от рака при помощи методов нетрадиционной медицины.

"Беда в том, что пока пациенты верят в "волшебную" таблетку, которую продают эти недобросовестные люди, они лишь упускают драгоценное время, которое можно было бы посвятить реальной борьбе с болезнью", - сказал онколог.

Он добавил, что главный враг рака - ранняя диагностика.