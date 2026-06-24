Разработан первый в мире тест на усталость

Швейцарские ученые выяснили, что одна бессонная ночь оставляет в слюне специфический химический след, который можно обнаружить с точностью около 96%. Открытие прокладывает путь к созданию "алкотестера для усталости" - устройства, способного определять, что водитель не спал больше суток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Proteome Research (JPR) .

Команда Цюрихского университета привлекла 20 здоровых молодых мужчин около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке: полноценный сон (8 часов), четыре ночи по шесть часов (накопленный недосып) и полное лишение сна на 24 часа подряд. Между сценариями было не менее недели нормального отдыха.

У участников собирали образцы слюны в разное время суток. Их анализировали с помощью масс-спектрометрии - метода, который разделяет смесь молекул по массе и заряду и идентифицирует тысячи веществ одновременно. Из более чем шести тысяч обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10-12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна.

"Нам удалось установить, что острое лишение сна влияет примерно на 10% всех биомолекул в слюне. Мы смогли выделить 10 биомаркеров, которые точно указывают на усталость", - рассказал автор исследования Михаэль Шольц.

Важный нюанс: четыре ночи по шесть часов такого следа не оставляли - алгоритм не смог отличить их от нормы. По всей видимости, постепенный недосып организм "переносит" иначе, чем внезапное суточное лишение сна.

У работы нашлось важное практическое применение: в ряде юрисдикций вождение после 24 часов без сна приравнивается к опасному, но доказать его сейчас практически невозможно - в отличие от опьянения. Слюнный тест мог бы стать объективным инструментом контроля.