Можно ли заниматься бегом при варикозе - рассказал врач

Марафонская дистанция требует серьезной подготовки даже от здорового человека. При варикозе такая длительная и интенсивная нагрузка может быть противопоказана, в том числе на ранних стадиях, рассказал "Газете.Ru" хирург, менеджер по продукту фармацевтической компании "Сервье" Владимир Волоконцев, передает Day.Az.

27 сентября пройдет Московский Марафон - крупнейший забег России на дистанции 42,2 км. Важное условие для участия - отсутствие противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, среди которых может быть и варикоз.

"Бег при варикозе допустим не во всех случаях: возможность и интенсивность тренировок зависят от стадии заболевания и должна обсуждаться со специалистом. Бег противопоказан при осложнениях варикоза: острый тромбофлебит, наличие трофических язв, а также при появлении отеков и потемнения кожи. Марафонская дистанция требует серьезной подготовки даже от здорового человека. При варикозе такая длительная и интенсивная нагрузка может быть противопоказана, в том числе на ранних стадиях, поэтому возможность участия необходимо обязательно обсудить со специалистом. При этом варикоз не обязательно означает отказ от активного образа жизни: важно подобрать подходящий вид и интенсивность нагрузки вместе со специалистом и следовать его рекомендациям", - отметил специалист.

По словам Волоконцева, если специалист не ограничивает бег, заниматься им следует умеренно - 3-4 раза в неделю в неспешном темпе по 20-30 минут. Легкий бег помогает поддерживать мышцы в тонусе и улучшать циркуляцию крови по венам, сокращает время, проведенное во вредном для пациентов статическом положении.

"Кроме того, физическая активность способствует снижению избыточной массы тела, одного из факторов риска развития варикоза. Для улучшения кровообращения и облегчения неприятных симптомов заболевания специалист может назначить лекарственную терапию и компрессионный трикотаж. Не последнюю роль играет и обувь: убедитесь, что ваши кроссовки удобные, предназначены для бега и обладают достаточной амортизацией", - заключил специалист.