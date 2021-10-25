https://news.day.az/officialchronicle/1395356.html Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев обьявил об освобождении города Губадлы
Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев обьявил об освобождении города Губадлы
"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"
Как передает Day.Az, об этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter 25 октября 2020 года.
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