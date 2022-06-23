Президент Ильхам Алиев: Подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии - это основополагающий документ для будущего развития отношений между Азербайджаном и Россией

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, глава государства сказал:

-Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад вас снова видеть. Добро пожаловать. Как раз накануне вашего визита вспоминал о прошлых встречах и с вами, и в том числе с Президентом Российской Федерации. В начале года мы дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений, задали такой позитивный тон, динамику.

Конечно же, подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии -считаю, что это основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего, очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. Уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений.

О наших отношениях можно много говорить. Мы с вами не раз на эту тему обменивались мнениями. Хотел бы еще раз выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянного диалога на высшем уровне, развитием торгово-экономических связей, которые в этом году тоже показывают неплохую динамику. Сотрудничество в транспортной, энергетической сфере, естественно, в гуманитарной. То есть, легче назвать те сферы, где у нас нет тесного взаимодействия. И конечно же, Декларация о союзническом взаимодействии - это важнейший шаг в наших двусторонних отношениях, который, как я уже сказал, будет определять пути развития наших связей.

Поговорим, конечно, сегодня о ситуации в регионе, постконфликтной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. Уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной, и будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято.

Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания.