Мы услышали готовность армянской стороны вести переговоры на тему нормализации отношений с Азербайджаном

Вы упомянули о нормализации отношений, мирном договоре, тех положениях будущего договора, которые Вы передали. Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра Пашиняна вести переговоры на эту тему.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 июня находящийся с визитом в Баку глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении.

Конечно, другие международные форумы, где Азербайджан и Россия присутствуют, - это и ООН, и ОБСЕ, "Каспийская пятерка". Все эти площадки позволяют развивать наше взаимодействие уже на внешнем контуре, так сказать. Буквально через неделю состоится очередной саммит "Каспийской пятерки" в Ашхабаде. Мы тоже готовим его активно. С моим коллегой и другом Джейхуном Азизовичем обсуждали те итоги, которые мы можем предложить лидерам на одобрение", - сказал Лавров.