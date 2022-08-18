Глава Монголии пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну

18 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в стране Гомбосуре Мунхбаяра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол отметил, что в последние годы, и в частности после визита Президента Монголии в Азербайджан в 2018 году, активно развиваются двусторонние связи стран. Он подчеркнул, что в этом году отмечается тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами, и передал Президенту Азербайджана приглашение главы Монголии посетить страну в любое удобное время.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, туризма, инвестиций.