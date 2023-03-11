Создан Организационный комитет по проведению в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2023 году VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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