https://news.day.az/officialchronicle/1545778.html Создан Организационный комитет по проведению в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту - Распоряжение
Создан Организационный комитет по проведению в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2023 году VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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