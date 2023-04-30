Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за основной гонкой Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

30 апреля в Бакинском городском кольце стартовали четвертые основные соревнования чемпионата мира по Формуле-1 - Гран-при Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за соревнованиями.

Сначала состоялась церемония открытия Гран-при.

На церемонии открытия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Государственный гимн исполнила Айсель Мамедова, представлявшая Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2018".

После церемонии открытия стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Отметим, что в гонке Формулы-1 борьбу ведут 10 команд, в каждой из которых по два пилота. Пилоты в течение двух часов совершат 51 круг по Бакинскому городскому кольцу. Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел соревнуются в команде Mercedes, Карлос Сайнс и Шарль Леклерк - в команде Ferrari, Алекс Элбон и Логан Сарджент - в команде Williams. Серхио Перес, Макс Ферстаппен ведут борьбу в команде Red Bull Racing, Ник де Врис и Юки Цунода - в Alpha Tauri, а Пьер Гасли и Эстебан Окон - в Alpine. Кроме того, в гонке в составе Alfa Romeo участвуют Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй, в составе McLaren - Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Пилоты Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды Haas, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл - команды Aston Martin.

Текущий сезон чемпионата мира по Формуле-1 состоит из 24 туров. Четвертый тур Гран-при принимает Баку. Шестикилометровый трек против часовой стрелки был спроектирован известным немецким архитектором Германом Тильке. Он начинается с площади Азадлыг, огибает Дом правительства, совершает круг протяженностью 2,2 км вокруг Ичеришехер до Девичьей башни, выходит на проспект Нефтчиляр и заканчивается в начальной точке. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров. Самой узкой частью трека является участок вокруг Ичеришехер, включая 7-й и 8-й повороты, его ширина равна 7,6 метра.

Гран-при Азербайджана Формула-1 стартовал 28 апреля. В первый день Гран-при Азербайджана пилоты Формулы-1 вели борьбу в свободных и квалификационных заездах. В обоих заездах пилоты соревновались на 6-километровом бакинском треке в течение 1 часа. Пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен опередил всех соперников в свободном заезде. Гонщик Ferrari Шарль Леклерк и пилот Red Bull Racing Серхио Перес замкнули тройку лидеров. Победителем квалификационного заезда стал пилот Ferrari Шарль Леклерк. Второе место занял участник Red Bull Racing Макс Ферстаппен, третье - Серхио Перес. Благодаря этой победе пилот из Монако завоевал первый поул текущего сезона, третий поул подряд в Бакинском городском кольце. Это также его 19-е достижение в карьере.

29 апреля были организованы квалификационные гонки для спринта и соревнования по спринту. Пилот команды Ferrari Шарль Леклерк стал первым в квалификационной гонке. Пилоты Red Bull Racing Серхио Перес и Макс Ферстаппен замкнули тройку лидеров. Спринтерская гонка завершилась победой С.Переса. Ш.Леклер стал вторым, а М.Ферстаппен - третьим.

В этом году чемпионат мира стартовал 3-5 марта Гран-при Бахрейна. Следующие этапы прошли в Саудовской Аравии и Австралии. После трех этапов список пилотов возглавляет нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing. В его активе 75 очков. Второе место занимает еще один пилот Red Bull Racing Серхио Перес, который отстает от Ферстаппена на 13 очков. В пятерку лидеров также входят Фернандо Алонсо (Aston Martin) с 48 очками, Льюис Хэмилтон (Mercedes) с 40 очками и Карлос Сайнс (Ferrari) с 24 очками.

Лидером Кубка конструкторов является команда Red Bull Racing (137 очков). Aston Martin занимает второе место с 69 очками, а Mercedes - третье с 63 очками. За ними следуют команды Ferrari (37), McLaren (12), Alpine (8), Haas (7), Alfa Romeo (6), Alpha Tauri (1) и Williams (1).

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку также прошли гонки Формулы-2. В этом соревновании за первое место боролись 11 команд, каждую из которых представляли по два пилота. 28 апреля были организованы свободные и квалификационные заезды Формулы-2. Пилот Preme Racing Оливер Берман стал первым в свободном заезде. Член Hitech Исак Хаджар финишировал вторым, Куш Май из Campos Racing - третьим. Оливер Берман отличился в порядковом туре. Участник команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер - третье. На следующий день в первой спринтерской гонке О.Берман опередил всех своих соперников. Его товарищ по команде Фредерик Вести завершил гонку вторым, а пилот Hitech Жак Кроуфорд финишировал третьим. Гонка Формулы-2, состоящая из четырнадцати этапов, завершится 24-26 ноября в Абу-Даби.

Азербайджан принимает соревнования Формулы-1 в седьмой раз. Первое соревнование под названием Гран-при Европы было организовано в 2016 году. Первым в этой гонке был пилот команды Mercedes Нико Росберг. Победителями соревнований, которые затем стали называться Гран-при Азербайджана, были Даниэль Риккардо (Red Bull Racing, 2017), Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2018), Валттери Боттас (Mercedes, 2019), Серхио Перес (Red Bull Racing, 2021), Макс Ферстаппен (Red Bull Racing, 2022). В 2020 году Гран-при Азербайджана Формулы-1 не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ежегодно азербайджанский этап чемпионата мира выигрывали разные пилоты. Непредсказуемость результата Гран-при Азербайджана делает его еще более зрелищным. Эксперты Формулы-1 назвали это "Бакинским синдромом".