https://news.day.az/officialchronicle/1565106.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
Президент Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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