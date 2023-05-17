Президент Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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